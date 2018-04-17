Кен Блок вернётся в WRC в 2018 году

Известный американский гонщик и шоумен Кен Блок в 2018 году вернётся в чемпионат мира по классическому ралли WRC, где не выступал четыре последних года.

Блок выступит за собственную команду Hoonigan Racing Division на хэтчбека Ford Fiesta. Штурманом Кена будет итальянец Алекс Джельсомино, а экипаж примет участие в Ралли Испании 25-28 октября.

Также американец стартует на двух этапах новой серии Americas Rallycross Championship в Остине и Труа-Ривьер и проведёт американский этап WorldRX — в ралли-кроссе 50-летний пилот будет гоняться Ford Focus RS RX, на котором выступал два последних года в мировом ралли-кроссе.

Посмотреть видео можно на странице Кена Блока в «Твиттере».