Гвардиола — завоеватель! Первый испанец, который покорил Премьер-лигу

«Манчестер Сити» — чемпион Англии. Давно было понятно, что команда Хосепа Гвардиолы никуда не денется с вершины Премьер-лиги, но теперь «горожане» оформили титул уже официально. Неделю назад "Манчестер Юнайтед" помешал соседям досрочно стать чемпионами, одержав волевую победу в дерби. Теперь же «красные дьяволы» помогли «Манчестер Сити», сенсационно уступив в родных стенах «Вест Бромвичу». Бывает же.

Успехи Хосепа Гвардиолы в Испании и Германии некоторыми футбольными фанатами воспринимались со скепсисом. Всё-таки в этих чемпионах уровень конкуренции не очень высок, а матчи с командами из нижней части таблицы нередко получаются проходными с игрой «в одну калитку». В Примере у «Барселоны» Гвардиолы был только один серьёзный конкурент в лице "Реала" , а в Бундеслиге таких конкурентов не было вовсе — при испанце на тренерском мостике «Бавария» выиграла три чемпионских титула с большим запасом.

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Английские клубы уже давно не доминируют в Европе, но Премьер-лига считается куда более конкурентным чемпионатом, чем все остальные из топовой пятёрки. Поэтому результаты Гвардиолы в Англии могли восприниматься как лакмусовая бумажка в отношении его тренерского мастерства. Недоброжелатели быстро окрестили Хосепа «физруком», ведь его дебютный сезон на Туманном Альбионе не удался. В Премьер-лиге «Манчестер Сити» боролся только за место в топ-4, а в Лиге чемпионов вылетел уже в 1/8 финала, проиграв «Монако». Не добились «горожане» успеха и во внутренних кубковых турнирах.

Но если разобраться, от Гвардиолы было сложно ожидать сиюминутного успеха. Испанец получил в своё распоряжение сырую команду, и ему требовалось определённое время, чтобы перестроить её под свои требования. Усугублялось всё большим количеством возрастных футболистов в составе «Манчестер Сити». Только через год Хосеп расстался с семью игроками из категории 30 лет и старше. На их места были приобретены более молодые и перспективные исполнители.

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После кадровой перестройки Хосеп Гвардиола получил состав, который способен решать серьёзные задачи на нескольких фронтах. С самого начала сезона «Манчестер Сити» задал внушительный темп, который конкуренты смогли выдержать только до середины октября. С тех пор отрыв «горожан» в Премьер-лиге начал расти и довольно скоро стал таким, что все в Англии забыли о таком понятии, как чемпионская гонка. Тем не менее, Гвардиоле удавалось сохранять мотивацию своих подопечных на высоком уровне, и «Манчестер Сити» продолжал исправно побеждать.

Пожалуй, единственный негативный момент этого сезона для «Манчестер Сити» — вылет в четвертьфинале Лиги чемпионов от «Ливерпуля». Но не стоит забывать, что Гвардиола изначально сказал, что пока не знает, способна ли его команда победить в сильнейшем клубном турнире Старого света. В качестве цели Хосеп обозначал именно четвертьфинал.

И даже сейчас, когда Гвардиола стал первым испанским тренером, выигравшим Премьер-лигу, в комментариях некоторые фанаты продолжают называть его «физруком». Дескать, большим подспорьем в успехе Хосепа являются финансовые возможности «Манчестер Сити». Но практика показывает, что покупок дорогих футболистов недостаточно для построения сильной команды. Последние примеры — Жозе Моуринью и Унаи Эмери, которые не блещут в «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ», хотя их клубы тратят баснословные суммы на трансферы. Гвардиола не только покупает футболистов, а ещё и умело руководит ими, раскрывает их потенциал и адаптирует под своё видение футбола.

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Гвардиола прямо сказал, что для развития успеха «Манчестер Сити» должен продолжать тратить. Будущим летом «горожане» наверняка совершат несколько крупных сделок. Команде определённо нужен игрок в центр поля на подмену Фернандиньо, а также ещё один центральный защитник. Возможно, Гвардиола захочет усилить ещё какие-то позиции, ведь в Лиге чемпионов, если испанец будет последовательным, будет задана новая планка — полуфинал. Так что следить за «Манчестер Сити» в следующем сезоне будет ещё интереснее.

Гвардиола выиграл семь из девяти чемпионатов, в которых принимал участие в своей тренерской карьере. После Испании и Германии теперь ему покорилась и Англия. Хосеп доказал, что является уникальным тренером, и хочется верить, что это не предел его возможностей.