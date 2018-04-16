У Дзагоева и Вернблума есть шанс сыграть с «Амкаром» 

Как стало известно «СЭ», полузащитники ЦСКА Алан Дзагоев и Понтус Вернблум могут успеть восстановиться от незначительных повреждений к перенесенному матчу 23-го тура РФПЛ с «Амкаром», который состоится в среду, 18 апреля.
Напомним, что 27-летний россиянин был заменен из-за травмы ноги на 38-й минуте ответной встречи 1/4 финала Лиги Европы с «Арсеналом» (2:2), состоявшейся в прошлый четверг, воскресную игру 26-го тура премьер-лиги с «Уфой» (1:1) он пропустил. 31-летний швед, в свою очередь, не выступал в Москве против английского клуба, а в столице Башкирии покинул поле по состоянию здоровья на 83-й минуте. (Вячеслав КОРОТКИН)