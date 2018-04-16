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Партия корма для рыб задержана на пункте пропуска «Вяртсиля»
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Партия корма для рыб задержана на пункте пропуска «Вяртсиля» 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Предприниматели пытались провести в Россию 18 тонн контрабандой продукции.
14 апреля 2018 года специалистом отдела пограничного и внутреннего ветеринарного контроля и надзора в международном автомобильном пункте пропуска «Вяртсиля» задержана промышленная партия груза весом 21 тонна из Финляндии — корм для товарного выращивания рыб (производитель Raisioagro), сообщает Россельхознадзор.
При проведении ветеринарно-санитарного досмотра установлено, что вес груза, указанный в ветеринарном сертификате, не соответствует весу, фактическому и указанному в СMR-международной товарно-транспортной накладной. В сертификате указан вес нетто 3 тонны,
— говорится в сообщение.
По результатам досмотра данный груз к ввозу в Россию не допущен, оформлена декларация о возврате груза.
По материалам: ptzgovorit.ru
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