Для бесплатной перевозки болельщиков во время ЧМ-2018 выделено 728 поездов

Генеральный директор транспортной дирекции—2018 Кирилл Поляков рассказал о процессе подготовки к чемпионату мира.

«Мы все готовимся к важному для нас событию — чемпионату мира. Нам предстоит много работы по перевозке болельщиков. Но сейчас мы полностью готовы к наплыву зрителей. Мы хорошо потренировались на Кубке конфедераций. Бесплатный проезд будет осуществляться на поездах между городами-организаторами и на автобусах уже на месте матча по специальным маршрутам. Главным транспортным хабом станет Москва. Будет задействовано 728 поездов для перевозки болельщиков и представителей СМИ. Сейчас уже есть поезда, в которых свободных мест не осталось. На 495 маршрутах будет сделано 11 промежуточных остановок, которые у нас просили сделать наши пассажиры. Например, добавились Тверь и Владимир. Дополнительные меры безопасности будут предприняты. Каждый поезд будет сопровождаться службами миропорядка.

Наземный транспорт внутри городов свяжет аэропорты, вокзалы, фан-зоны и стадионы. Для того чтобы болельщик мог ориентироваться, будет запущен транспортный гид болельщика, в котором будут отмечены все маршруты. В нём болельщик сможет построить свой маршрут. Это будет таким футбольным навигатором. Чтобы оформить проезд, болельщик должен купить билет на матч, подать заявку на паспорт болельщика и зайти на сайт tickets.transport2018.com. В любой момент болельщик может отказаться от своего места.