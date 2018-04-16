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В Кремле пока не комментируют возможный запрет американской продукции
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В Кремле пока не комментируют возможный запрет американской продукции 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. В Кремле пока не готовы комментировать законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В пятницу руководители думских фракций и спикер Госдумы Вячеслав Володин внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий ответные действия в отношении антироссийской политики США. Законопроект предполагает, в частности, запрет на ввоз американской сельскохозяйственной, алкогольной и табачной продукции. В Госдуме отметили, что запреты не коснутся ввоза товаров для личного пользования.
"Я пока не готов это комментировать, я думаю, что все-таки на этой стадии лучше пока получать комментарии от наших законодателей. Единственное, что я хочу еще раз, в очередной раз напомнить слова главы государства о том, что любые наши действия в данном случае будут осуществляться исключительно исходя из наших собственных интересов, из интересов Российской Федерации", — заявил Песков на вопрос о том, как в Кремле относятся к законопроекту, поддерживают ли его.
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