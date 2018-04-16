К. Резцова: ни разу не пожалела о том, что вышла на гонку в нижнем белье

Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала своё решение выйти на одну из гонок в 2013 году в нижнем белье поверх костюма.

«Я ни разу об этом не пожалела. Ни тогда, ни сейчас. Я вообще ни о чём не жалею. Я считаю, что в жизни нужно делать как правильные поступки, так и ошибки. Если их не делать, то жить скучно. Я пожалела только потому, что эту тему просто каждый раз везде мусолят, при любом удобном случае, при любом интервью.

Это был спор. Он произошёл на Спартакиаде учащихся. К соревнованиям я подошла, мягко говоря, неготовой. Друзья говорили, что я, как обычно, выиграю. А я сказала, что это нереально. Я адекватно оценивала своё состояние. Они ответили: «Ты как обычно прибедняешься». В итоге говорю им: «Если выигрываю, то хотите, следующую гонку в нижнем белье побегу?» Они говорят: «Всё, мы поймали тебя на слове».

Я была уверена, что не выиграю. Это была индивидуальная гонка. Было две «лёжки» и одна «стойка», которая для меня тогда была адом. Я отстреляла 0-2-0. Я выиграла, пришла домой и первое, что мне сказали: «Ты завтра бежишь в нижнем белье».

Я спросила у судьи, могу ли пробежать в таком виде. А это была эстафета. Он ответил, что ничего страшного, но если кто-то подаст протест, то нас могут снять с эстафеты. Так что это забылось на какое-то время.

Потом папа сказал, что через пять дней мне нужно отправиться на соревнования в Мурманск. А днём ранее мы с мамой как раз ходили выбирать нижнее бельё. В Мурманске девчонки из команды сказали: «Ты о чём-то забыла». Тогда я согласилась пробежать в белье масс-старт", — сказала Резцова в эфире «Спорт FM».