Москалькова: Нам удается отвечать на новые угрозы правам человека

Что отличает ваш последний доклад президенту в этом году? Что в нем изменилось по сравнению с прошлогодним?

Татьяна Москалькова : Даже объем доклада. Но в первую очередь изменились конечные результаты: в 2017 году нам удалось эффективнее защищать и восстанавливать неотъемлемые права граждан, что и получило отражение в докладе. При этом доклад сохранил преемственность с прошлым по общим подходам — в каждом разделе дается точная статистика обращений по конкретным видам прав, их тематика, примеры по успешной защите прав гражданина, обратившегося к Уполномоченному за помощью, системные вопросы, предложения по их решению.

Нам удается отвечать на новые вызовы и угрозы правам человека и в России, и в мире

Если же говорить непосредственно о содержании доклада, то он существенно отличается от прошлогоднего. В нем, как мне кажется, удалось ответить на новые вызовы и угрозы правам человека и гражданина, с которыми приходится сталкиваться как в России, так и в современном мире в целом. Особое место в докладе занимают вопросы соблюдения и защиты социальных и экономических прав: невыплаты заработной платы работникам обанкротившихся предприятий, трудоустройства и незаконных увольнений, соблюдения прав инвалидов, защиты жилищных прав граждан, признанных добросовестными приобретателями, и многие другие.

Значительное внимание в докладе уделено проблемам медицинского обслуживания, например, крайне тревожная ситуация наблюдается с доступностью медицинской помощи для граждан, проживающих в малонаселенных городах, деревнях и селах, отдаленных местностях, вопросам качества медицинской помощи в сфере охраны психического здоровья граждан, лекарственного обеспечения граждан, страдающих орфанными заболеваниями.

Серьезный акцент в докладе сделан на анализе нарушений прав граждан в сфере экологии, семейных правоотношений, при осуществлении расследования преступлений и в местах содержания под стражей.

Впервые в докладе Уполномоченного появилась глава, посвященная защите прав и свобод отдельных категорий граждан: женщин, несовершеннолетних, инвалидов, пенсионеров и ветеранов, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов , российских граждан, находящихся за пределами Российской Федерации, и ряда других групп наших соотечественников.

Значительно подробнее, чем в предыдущем докладе, рассматриваются аспекты международного сотрудничества в области защиты прав человека. Это связано с тем, что, во-первых, сегодня мы сталкиваемся с беспрецедентными вызовами со стороны государств, претендующих на особую роль в современном мире. С циничной эксплуатацией темы прав человека для узких политических целей, приводящей к «размыванию» роли и значения самого понятия «права и свободы», их восприятию просто как фигуры речи. Ненавистническая риторика и бездоказательные обвинения со стороны ряда зарубежных политиков ведут к разобщению и еще большему нарушению прав, причем не только человека, но и всего народа. Запрет российским спортсменам выступать под флагом России на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане, воспрепятствование российским гражданам, находящимся на Украине, реализовать свои избирательные права в единый день голосования, принудительная выдача граждан России третьим странам при отсутствии достаточных оснований для привлечения их к уголовной ответственности, эти и многие другие случаи приводят к девальвации прав человека, потере веры в справедливость, размытию института прав человека в целом, что чревато архисерьезными последствиями для будущего всего цивилизационного пространства.

За прошедший год качественно изменились возможности Уполномоченного на международной арене: высший аккредитационный статус «А» не только наделяет Уполномоченного правом слова в Совете по правам человека ООН , но и предоставляет право на участие в работе всех договорных органов ООН, а также региональных и международных координационных комитетов национальных институтов защиты прав человека.

Без преувеличения историческим событием в 2017 году стало создание Евразийского альянса омбудсменов, учредителями которого выступили кроме меня омбудсмены Армении, Кыргызстана, Ирана.

Большое значение, как мне видится, имеет и наше вступление в 2017 году в Европейскую сеть Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека стран ООН.

Сколько жалоб поступило в прошедшем году в аппарат Уполномоченного? Их больше, чем в предыдущие сроки? На что жалобы растут, а на что уменьшаются?

Татьяна Москалькова: В прошлом году к Уполномоченному поступило 41 840 жалоб и других обращений граждан. Примерно столько же, сколько в 2016 году: но в 4 раза больше, чем в 2015-м, и в 10 раз больше, чем в первые годы деятельности института Уполномоченного. Это, конечно, всего лишь сухие статистические выкладки, а главным в работе Уполномоченного был «человеческий фактор», стремление сделать все возможное для того, чтобы помочь конкретному человеку, восстановить справедливость и вернуть людям веру в то, что не они для государства, но государство — для них.

В общей сложности нам удалось оказать помощь в защите и восстановлении прав более чем 250 тысячам граждан. Хочу отметить, что такие результаты стали возможными благодаря поддержке со стороны президента Российской Федерации В. В. Путина и государственных органов. Благодаря этой синергии в значительной мере решены системные проблемы защиты прав «валютных ипотечников», инвалидов, пенсионеров, многодетных семей, бывших военнослужащих на территории Республики Крым и города Севастополя, граждан России на космодроме Байконур и многие другие.

Если же говорить про иерархию проблем, с которыми обращаются к Уполномоченному, могу сказать, что по сравнению с 2016 годом в 2017-м наблюдался рост обращений по поводу нарушения таких прав, как право на бесплатную медицинскую помощь, на жилище, на образование — столпы жизнедеятельности человека.

Немало жалоб приходит, как я уже отмечала выше, на нарушение конституционного права на труд и его справедливую оплату. Сохраняют свою остроту вопросы пенсионного обеспечения граждан, выплаты пособий и льгот. Актуальной остается тема соблюдения прав участников судопроизводства по уголовным, гражданским и административным делам. Много обращений, связанных с условиями содержания под стражей в местах лишения свободы.

Как россияне оценивают положение с правами человека в стране, что говорят об этом соцопросы? И близка ли выявленная социологами картина той, что складывается из жалоб?

Татьяна Москалькова: По данным Фонда «Общественное мнение», который по нашей просьбе провел опрос на тему соблюдения прав человека в России, люди больше всего обеспокоены недостаточно эффективной реализацией права на бесплатную медицинскую помощь, права на жилище и его справедливую оплату, видна озабоченность нарушениями в области права на труд и его справедливую оплату.

Людей волнуют культурные права: право на образование, право на свободу творчества и преподавания. В общем рейтинге прав и свобод человека и гражданина право на бесплатное образование занимает второе место (показатель значимости — 60%). Рейтинг значимости права на справедливый суд в 2017 году по сравнению с 2016-м тоже значительно вырос: с 27% до 36%. Об этих и других проблемах граждане пишут и в своих письмах, с этими же жалобами они приходят на личный прием ко мне.

Недавно у нас прошли выборы президента. Как обстоят дела с использованием и нарушением прав избирателей?

Татьяна Москалькова: Вопросы же соблюдения избирательных прав граждан на выборах президента будут подробно рассмотрены в докладе за 2018 год. Сегодня определенно сказать можно одно: изменение законодательства, перезагрузка ЦИК , запуск новых проектов с использованием новейших цифровых технологий позволили существенно снизить риски нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление россиян на президентских выборах, системных нарушений зафиксировано не было.

Российское законодательство сегодня достаточно разветвленное и добротное, отмечаете вы в докладе. Какой бы еще новый закон, по вашему мнению, сегодня остро нужен?

Татьяна Москалькова: Реалистичный и справедливый закон о бюджете, пожалуй. Но предмет данного законотворчества — за рамками моей компетенции.

Анализ и обобщение обращений граждан позволили мне выдвинуть предложения об изменении законодательства, касающегося освобождения тяжело больных осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, об ограничении сроков нахождения подсудимых в СИЗО , об изменении практики перевода осужденного из одного исправительного учреждения в другое в целях обеспечения его права на свидание с близкими родственниками, о совершенствовании механизмов защиты прав добросовестных приобретателей и многих других.

Считаю, что необходимо принять законы и о повышении ответственности собственников и работодателей за невыплату заработной платы при банкротстве предприятий.

Важно, что к нашему мнению все больше прислушиваются: например, были приняты наши четыре поправки к закону о реновации, которые значительно повысили уровень гарантий права граждан, попавших в программу переселения.

Как строятся ваши отношения с лидерами гражданского общества?

Татьяна Москалькова: Можно ответить одним словом: конструктивно. Мы сотрудничаем, постоянно сверяем «правозащитные часы», умеем услышать друг друга и находить взаимопонимание. Кстати, и уважаемая Людмила Алексеева , и Генри Резник , и Михаил Гефтер , и Лев Пономарев , и Светлана Ганнушкина , и многие другие, которые являются членами Экспертного совета при Уполномоченном по правам человека или созданной при омбудсмене экспертно-консультативной группы из числа руководителей ряда правозащитных общественных объединений. Я во многом доверяю их мнению и очень благодарна им за их работу в Совете. Для меня совершенно никакой роли не играют ни политические пристрастия человека, ни его религиозные убеждения, ни его ориентация, наконец. Любой гражданин Российской Федерации обладает равными правами. Моя работа — эти права защищать.

Вам пришлось обсуждать даже жалобы на фильм «Матильда» в связи с оскорблением чувств верующих — это одна из новых сфер соблюдения прав человека?

Татьяна Москалькова: Обсуждать фильм — дело зрителей и кинокритиков. Поскольку после выхода в прокат трейлера художественного фильма «Матильда» к нам поступило 17 коллективных обращений с 20 тысячами подписей, с жалобами на оскорбление чувств верующих. Согласившись с позицией граждан в том, что нравственный запрос общества на взаимное уважение религиозных чувств и недопустимость унижения человеческого достоинства являются основой стабильности России, я направила в органы прокуратуры Минкультуры России соответствующие обращения. Мне ответили, что материалов экстремистского характера и признаков оскорбления чувств верующих в видеозаписи трейлера выявлено не было. Вместе с тем считаю, что крайне сложно найти грань между реализацией принципов свободы творчества и действиями, которые определенными группами людей считаются экстремистскими. Одно очевидно: государство не должно финансировать из бюджета производство фильмов, постановку спектаклей или проведение выставок, так или иначе нарушающих баланс прав и свобод человека. Творческое произведение одного лица не может быть поставлено над правами и человеческим достоинством целой группы населения. Кстати, это мнение косвенно подтвердили результаты проката названного фильма.

Очень много проблем возникает при возвращении соотечественников, люди попадают в казуистически-унизительные бюрократические ловушки.

Нам удалось оказать помощь в защите и восстановлении прав более чем 250 тысячам граждан