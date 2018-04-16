Омбудсмен Москалькова рассказала президенту, что беспокоит граждан

Больше всего обращений по поводу УПК. На втором месте — жилье, на третьем — уголовно-исправительное законодательство, а на четвертом месте — вопросы трудовых отношений. Нужно ужесточить ответственность за долги по зарплате, считает глава государства.

Прежде чем представить доклад, Москалькова поздравила Путина с избранием и пожелала крепости духа и сил в укреплении демократии, справедливости и закона. «И конечно, крепкой команды, счастья в личной жизни, хороших тылов», — сказала она.

Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека за 2017 год стал тяжелее и объемнее. «Мы впервые здесь ввели новые разделы, которые освещают права человека по отдельным категориям, и даем очень серьезный развернутый анализ состояния прав человека, защищенности — с конкретными примерами, выводами и рекомендациями, в том числе и правительству, и верховной судебной власти, нашим губернаторам. И надеюсь, что он поможет в работе и в экономической сфере, и в политической», — заметила Москалькова.

Омбудсмен рассказала об интересной закономерности: удалось вывести индекс интенсивности обращений граждан в конкретных регионах — она прямо зависит от ситуации, связанной с социальной напряженностью и чрезвычайными ситуациями, повлекшими массовые нарушения прав человека.

"Мы даем вам символическую флешку, на которой имеется не только доклад, но и семитысячный по своему объему информационный материал в страничном исчислении, который по каждому региону содержит подробнейшую информацию", — объявила омбудсмен. И объяснила, почему символическая: с этого года интерактивная правозащитная карта есть на сайте Уполномоченного по правам человека и пользуется большой популярностью.

"Я смотрю, что сама структура обращений остается прежней, — прокомментировал президент. — Самое большое количество обращений по поводу уголовно-процессуального законодательства. На втором месте — жилищное законодательство, а на третьем — уголовно-исправительное законодательство. Вот три вопроса, которые больше всего людей беспокоят. На четвертом месте законодательство о труде".

"Да, совершенно верно, — подтвердила Москалькова. — Если мы объединим труд, здравоохранение и образование, то на первое место выходят социальные проблемы, как и в прошлом году". «Но надо сказать, что в общественном сознании несколько стабилизировалась и улучшилась ситуация. Она видна и по обращениям к Уполномоченному по правам человека, и по опросам ФОМ , где видно, что отношение людей к правам человека либо стабилизировалось, то есть оно больше позитивное, чем негативное, либо даже улучшилось», — оценила она.

"В прошлый раз я ставила ряд проблемных вопросов, связанных с валютными ипотечниками, с трудовыми отношениями, со сложностями регистрации бывших украинских военнослужащих в Крыму, по Байконуру. Хочу сообщить, что по вашему распоряжению все вопросы решены положительно", — рассказала омбудсмен. Так, например, по ипотечникам была создана межведомственная группа, и 1300 граждан не лишились жилья.

"Вы правильно заметили, что на первом месте остаются вопросы социального обеспечения, и особенно невыплаты коллективам, — согласилась Москалькова. — Сегодня каждое десятое обращение по трудовым отношениям — это коллективное обращение". Удалось восстановить права граждан, которым не выплачивали зарплату, в частности на космодроме Восточный, решен вопрос о выплате более 4 тысячам граждан, оставшихся без заработанного из-за банкротства предприятий.

"Проанализировав вопросы невыполнения трудовых обязательств перед коллективами, мы пришли к выводу, что нередко собственники предприятий остаются при хорошей недвижимости, при достаточно больших денежных капиталах, а перед коллективами они ответственности не несут", — посетовала омбудсмен.

"У нас то же самое происходит в финансовой сфере, собственники банков не несут субсидиарной ответственности в случае неблагоприятного развития ситуации и банкротства этих финансовых предприятий, — прокомментировал Путин. — Мы должны самым внимательным образом проанализировать практику и подумать, как эту ситуацию исправить, с тем чтобы ответственность на всех участниках этого процесса лежала достаточно серьезная и они стремились бы к исполнению всех своих обязательств перед клиентами, перед трудовыми коллективами". «Это действительно очень большая, серьезная тема, над которой мы все должны поработать», — заключил он.