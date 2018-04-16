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СМИ сообщили о намерении FIFA запретить аренду игроков в футболе
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СМИ сообщили о намерении FIFA запретить аренду игроков в футболе 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В случае, если запрет на аренду не примут, клубам могут ограничить количество игроков, которых можно отдать в аренду.
В FIFA решили ввести дополнительное регулирование аренд игроков одними футбольными клубами у других. Этот вопрос уже несколько месяцев негласно обсуждается в штаб-квартире организации в Цюрихе, пишет France Football.
В частности, в FIFA думают над тем, чтобы установить лимит на количество арендуемых спортсменов, поскольку у ряда клубов он, по мнению функционеров, просто зашкаливает. К примеру итальянские «Ювентус» и «Удинезе» в текущем сезоне отдали в аренду 41 и 27 игроков соответственно, а английский «Манчестер Сити» — 18.
В FIFA отмечают, что большие клубы имеют, что логично, больше возможностей отдавать своих игроков в аренду в маленькие команды, чтобы потом продавать их дороже. Такое положение дел в организации называют самой настоящей спекуляцией.
При этом, как подчеркивает France Football, в FIFA всерьез допускают и возможность полного запрета на аренду футболистов.
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