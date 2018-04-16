СМИ сообщили о намерении FIFA запретить аренду игроков в футболе

В случае, если запрет на аренду не примут, клубам могут ограничить количество игроков, которых можно отдать в аренду.

В FIFA решили ввести дополнительное регулирование аренд игроков одними футбольными клубами у других. Этот вопрос уже несколько месяцев негласно обсуждается в штаб-квартире организации в Цюрихе, пишет France Football.

В частности, в FIFA думают над тем, чтобы установить лимит на количество арендуемых спортсменов, поскольку у ряда клубов он, по мнению функционеров, просто зашкаливает. К примеру итальянские «Ювентус» и «Удинезе» в текущем сезоне отдали в аренду 41 и 27 игроков соответственно, а английский «Манчестер Сити» — 18.

В FIFA отмечают, что большие клубы имеют, что логично, больше возможностей отдавать своих игроков в аренду в маленькие команды, чтобы потом продавать их дороже. Такое положение дел в организации называют самой настоящей спекуляцией.

При этом, как подчеркивает France Football, в FIFA всерьез допускают и возможность полного запрета на аренду футболистов.