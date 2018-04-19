Ещё
NBC рассказал о месте встречи Трампа и Ким Чен Ына
Далее:
Читайте также:
Ещё

NBC рассказал о месте встречи Трампа и Ким Чен Ына 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Koji Sasahara/AP
Президент США Дональд Трамп и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын могут провести встречу в Швейцарии. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники.
По данным телеканала, в числе возможных мест встречи двух лидеров упоминались Пекин, Пхеньян и Улан-Батор. Однако, они все были отвергнуты по соображениям безопасности.
Источники утверждают, что официальные лица США выступают за более нейтральные места для встречи, желательно в Европе.
При этом представители двух стран пока не приняли окончательное решение. Тем не менее, Швейцария находится в числе предпочтительных вариантов.
Ранее Трамп заявил, что может уйти со встречи с Ким Чен Ыном.
Газета.Ru: последние новости
Бузова провела вечер с хоккеистом Радуловым в одном из ресторанов Москвы Объявлены номинанты на приз лучшему форварду оборонительного плана НХЛ Бывший президент "Спартака" Червиченко назвал тренера команды гастарбайтером
 Ещё 89 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЦСКА обеспечил себе участие в еврокубках
Каррера готов уйти в отставку
Гимнастка подала в суд на Олимпийский комитет США
Глушаков взял на себя вину за поражение от «Тосно»
ФИФА решила отменить Кубок конфедераций2
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение