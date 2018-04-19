СМИ назвали возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

"Американские официальные лица выступают за более нейтральные места, желательно в Европе. В числе предпочтительных вариантов — Швейцария", — отмечают журналисты.

Напомним, ранее Трамп подтвердил готовность провести «в предстоящие недели» встречу с лидером Северной Кореи. Об этом хозяин Белого дома заявил во время пресс-конференции с премьером Японии Синдзо Абэ