СМИ назвали возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына 

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут встретиться в Швейцарии. Об этом сообщил телеканал NBC. По данным СМИ, ранее рассматривались другие варианты — Пекин, Пхеньян и Улан-Батор. Но они были отвергнуты по соображениям безопасности, передает ТАСС.
"Американские официальные лица выступают за более нейтральные места, желательно в Европе. В числе предпочтительных вариантов — Швейцария", — отмечают журналисты.
Напомним, ранее Трамп подтвердил готовность провести «в предстоящие недели» встречу с лидером Северной Кореи. Об этом хозяин Белого дома заявил во время пресс-конференции с премьером Японии Синдзо Абэ.
Кроме того, Майкл Помпео, которой претендует на пост госсекретаря США, встретился с Ким Чен Ыном на прошлой неделе. В Белом доме сообщили, что рассматриваются «пять мест», где могла бы состояться встреча Трампа с лидером КНДР.