Трамп: Встреча Помпео и Ким Чен Ына прошла очень гладко 

Президент США Дональд Трамп подтвердил факт встречи кандидата в госсекретари Майка Помпео и лидера КНДР Ким Чен Ына на прошлой неделе. Ранее об этом сообщала американская газета Washington Post.
Как сообщил Трамп на своей странице в Twitter, встреча Помпео и Кима состоялась в Северной Корее на прошлой неделе и прошла очень гладко. В настоящее время прорабатываются детали саммита. «Денуклеаризация станет великим достижением как для мира, так и для Северной Кореи», — подчеркнул американский президент.
Встреча Помпео с Ким Чен Ыном стала переговорами на самом высоком уровне между США и Северной Кореей начиная с 2000 года, когда с Ким Чен Иром, отцом нынешнего лидера КНДР, встречалась тогдашний госсекретарь США Мадлен Олбрайт.
Ожидается, что 27 апреля пройдет саммит Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Инна, а в конце мая — начале июня с главой КНДР встретится Трамп. Место встречи пока не известно, но не исключено, что это будет Улан-Батор.