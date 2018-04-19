Трамп заявил, что может уйти со встречи с Ким Чен Ыном

"Если во время встречи я пойму, что она не плодотворна, я со всем уважением покину ее и мы продолжим делать то, что мы делаем или что бы то ни было", — сказал Трамп.

Он также подчеркнул, что США рассчитывают на успешную встречу.

Однако, по его словам, «если США не будет казаться, что встреча будет успешной, ее не будет».

Ранее Трамп заявил, что планирует встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном «в предстоящие недели».