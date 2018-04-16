Краснодарцы «выгуляли» по улицам утюги

Краснодар. 16 апр. — Новая Кубань. В краевой столице 15 апреля были замечены люди, которые как ни в чем не бывало тащили за собой, словно собачку на поводке, утюги.

Так, на улице Ставропольской трое мужчины шли с предметом домашней утвари, не обращая внимания на удивленные взгляды прохожих. Аналогичную картину наблюдали очевидцы на улице им. Селезнева, где парень и девушка также волокли за собой полезное в хозяйстве приспособление. Видео с «места событий» были опубликованы в социальных сетях. Пользователи Интернета предположили, что, скорее всего, герои роликов просто проиграли некий спор. Кто-то пошутил, что в полях как раз «расцвел» мак. ;

Фото / Социальные сети

Стоит отметить, что несколько лет назад подобный флешмоб был популярен в разных городах России. В нем обычно участвовали девушки. Так, в 2013 году в Москве представительницы прекрасного пола «выгуливали» утюги, преодолевая таким образом свои комплексы. Аналогичные акции прошли в Новосибирске, Чебоксарах. Вероятно, эта тенденция пришла в Краснодар лишь спустя 5 лет.