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Краснодарцы «выгуляли» по улицам утюги
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Краснодарцы «выгуляли» по улицам утюги 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 16 апр. — Новая Кубань. В краевой столице 15 апреля были замечены люди, которые как ни в чем не бывало тащили за собой, словно собачку на поводке, утюги.
Так, на улице Ставропольской трое мужчины шли с предметом домашней утвари, не обращая внимания на удивленные взгляды прохожих. Аналогичную картину наблюдали очевидцы на улице им. Селезнева, где парень и девушка также волокли за собой полезное в хозяйстве приспособление. Видео с «места событий» были опубликованы в социальных сетях. Пользователи Интернета предположили, что, скорее всего, герои роликов просто проиграли некий спор. Кто-то пошутил, что в полях как раз «расцвел» мак. ;
Фото / Социальные сети
Стоит отметить, что несколько лет назад подобный флешмоб был популярен в разных городах России. В нем обычно участвовали девушки. Так, в 2013 году в Москве представительницы прекрасного пола «выгуливали» утюги, преодолевая таким образом свои комплексы. Аналогичные акции прошли в Новосибирске, Чебоксарах. Вероятно, эта тенденция пришла в Краснодар лишь спустя 5 лет.
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