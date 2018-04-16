Челябинский кикбоксер стал победителем турнира в Варшаве

Кикбоксер из Челябинска Виктор Михайлов получил кубок турнира DSF Kikboxing Challenge 14 в Варшаве. Соревнования объединили звезд кикбоксинга из Франции, России, Белоруссии, Германии и Польши.

Воспитанник челябинской школы кикбоксинга уже был чемпионом Европы в 2014 году и вице-чемпионом мира в 2015 году, выступил в весовой категории до 65 килограммов и вышел на ринг против хозяина турнира, обладателя серебра чемпионата мира в 2010 году, Матеуша Раевского.

На ринге развернулась нешуточная борьба. Однако эффективные «вертушки» Виктора Михайлова позволили ему получить победу по очкам.

— В состязаниях по правилам самого жёсткого раздела этого вида спорта сразились звёзды первой величины из Польши, Франции, России, Белоруссии и Германии, — говорит пресс-атташе областного филиала Российского союза боевых искусств Валерий Китченко. — Одним из главных событий турнира стала матчевая встреча сборных Польши и России. В её программе были пять боёв по правилам К1. В весовой категории до 65 килограммов нашу страну представлял Виктор Михайлов из Челябинска — чемпион Европы — 2014 и серебряный призёр чемпионата мира — 2015, который 6 апреля в Ялте в пятый раз завоевал золото чемпионата страны (в весе до 63,5 кг).

— Я очень хотел, чтобы Виктор выступил в этой матчевой встрече, — добавляет главный тренер сборной России по кикбоксингу, первый вице-президент Федерации кикбоксинга России Фаригат Касымов. — Для него она важна была в первую очередь в психологическом плане. В ноябре прошлого года мы ехали на чемпионат мира в Будапешт за золотом, а в итоге вообще остались без медали. Это был большой удар. Необходимо было вернуть уверенность в своих силах, поймать кураж. И потихоньку стали работать над этим. Сначала Виктор победил в бою за звание чемпиона России среди профессионалов, который состоялся в день его рождения, 23 декабря. А неделю назад Михайлов в пятый раз стал чемпионом страны среди любителей. Причём успех дался нелегко. Не было ещё прежней лёгкости передвижений и мощи ударов. А вот здесь, в Варшаве, уже получился другой уровень кикбоксинга, именно такой, какой я от него ожидал.

Теперь Виктор Михайлов отправится на чемпионат Европы, который пройдет в октябре в Словакии.