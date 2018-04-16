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«Инвента-Фарм» дважды уступила в гостях «Казаночке-Академии»
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«Инвента-Фарм» дважды уступила в гостях «Казаночке-Академии» 

Курские известия 1 час назад
Фото: Курские известия
В четверг и пятницу курская «Инвента-Фарм» встречалась в Казани с местной «Казаночкой-Академией» в рамках чемпионата России среди женских команд Суперлиги 2 и дважды уступила хозяйкам паркета — 59:65, 76:79  В первой встрече подопечные Натальи Левченко выиграли стартовый период — 15:20 и вели к большому перерыву — 30:32. На исходе получаса игры преимущество курянок увеличилось — 40:46, однако заключительная четверть прошла под диктовку хозяек паркета, которые вырвали победу — 65:59. Самыми полезными игроками в этой встрече стали: у «Казаночки-Академии» — Наталья Макушина (14 очков + 11 подборов + 3 результативных атакующих передачи) и Диана Попова (13+16+1), у «Инвенты-Фарм» — Татьяна Зеленоборская (28+6+3) и Диана Рыкунова (9+2+1).
Зато на следующий день повторная встреча затянулась. Первый период выиграли хозяйки площадки — 17:15, а к большому перерыву их перевес возрос до 13 очков — 39:26. Но во второй половине основного времени курские баскетболистки сумели перестроиться и переломить ход борьбы. К исходу получаса счёт был 55:44, а основное время завершилось вничью — 61:61. Не выявила победителя и первая дополнительная пятиминутка, после которой на табло снова горели одинаковые цифры — 72:72, и только во втором «овер-тайме» «Казаночка-Академия» сумела вырвать победу — 79:76. На этот раз самыми полезными игроками у хозяек стали Диана Попова (21+9+3) и Дарья Архангельская (13+4+4), у нашей команды — Татьяна Зеленоборская (30+16+5) и Мария Лепина (16+6+0).
Набрав в 38 играх 47 очков, «Инвента-Фарм» продолжает находиться на предпоследнем десятом месте. 16 и 17 апреля наши девчата в Пензе проведут заключительные матчи чемпионата, в которых встретятся с местной «Юностью», идущей с 66 очками на третьей позиции в турнирной таблице.
Олег Столбецов
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