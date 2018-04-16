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CAS вернул «Скендербеу» титул чемпиона Албании
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CAS вернул «Скендербеу» титул чемпиона Албании 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем официальном сайте сообщил о решении удовлетворить апелляцию «Скендербеу» на решение Албанской футбольной ассоциации лишить клуб чемпионского титула по итогам национального первенства в сезоне-2015/16.
Напомним, в 2016 году УЕФА отстранил команду от участия в еврокубках из-за того, что клуб был замешан более чем в 50 договорных матчах. Национальная футбольная федерация провела собственное расследование, итогом которого стало лишение «Скендербеу» чемпионского титула.
CAS объявил, что у Албанской футбольной ассоциации нет достаточных оснований для санкций в отношении клуба. Несмотря на это УЕФА оставил свое решение в силе.
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