CAS вернул «Скендербеу» титул чемпиона Албании

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем официальном сайте сообщил о решении удовлетворить апелляцию «Скендербеу» на решение Албанской футбольной ассоциации лишить клуб чемпионского титула по итогам национального первенства в сезоне-2015/16.

Напомним, в 2016 году УЕФА отстранил команду от участия в еврокубках из-за того, что клуб был замешан более чем в 50 договорных матчах. Национальная футбольная федерация провела собственное расследование, итогом которого стало лишение «Скендербеу» чемпионского титула.

CAS объявил, что у Албанской футбольной ассоциации нет достаточных оснований для санкций в отношении клуба. Несмотря на это УЕФА оставил свое решение в силе.