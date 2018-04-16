Песков заявил об отсутствии обсуждений встречи Путина и Трампа

«В настоящий момент никакого обсуждения возможной встречи президентов, о чем они говорили в ходе своего недавнего разговора, не ведется», — цитирует РИА «Новости» Пескова.

На прошлой неделе Песков сообщил об отсутствии договоренностей по встрече Путина и Трампа.