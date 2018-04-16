Ещё
Песков заявил об отсутствии обсуждений встречи Путина и Трампа
Далее:
Читайте также:
Ещё

Песков заявил об отсутствии обсуждений встречи Путина и Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что обсуждений по вопросу личной встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа сейчас не ведется.
«В настоящий момент никакого обсуждения возможной встречи президентов, о чем они говорили в ходе своего недавнего разговора, не ведется», — цитирует РИА «Новости» Пескова.
На прошлой неделе Песков сообщил об отсутствии договоренностей по встрече Путина и Трампа.
Ранее пресс-секретарь президента США Сара Сандерс заявляла, что подготовка к встрече Дональда Трампа с российским коллегой Владимиром Путиным будет продолжена.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Определилась победительница «Мисс Россия – 2018» Роналду рассказал о страданиях по Шейк Юристы Telegram попросили перенести процесс о блокировке
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин на грани катастрофы52
Роналду сделал откровенное признание о личной жизни7
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым22
Российскую чемпионку признали лучшей
Футболист рискнул собственной головой ради мяча
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение