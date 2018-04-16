Спикер ЗакСа прокомментировал блокировку «Телеграма» в России

Вячеслав Макаров считает, что блокировка мессенджера «Телеграмм» на территории России продиктована исключительно соображениями безопасности. Об этом председатель Законодательного собрания Петербурга заявил, комментируя решение Таганского суда Москвы.

По словам Макарова, руководство «Телеграмма» само спровоцировало сложившуюся ситуацию, отказавшись предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

«Конституция и законодательство Российской Федерации защищают основные права человека, в том числе, право на тайну переписки. Но они же стоят на страже безопасности человека и общества, — подчеркнул спикер парламента. — Через эту систему («Телеграм» — прим.ред.) координировали свои действия террористы, устроившие теракт в петербургском метро год назад. И помощь в расследовании этого преступления, в предотвращении других — обязанность каждого гражданина и бизнеса, работающего на территории нашей страны».

Также Макаров добавил, что в настоящее время существует количество других удобных способов быстрого обмена информацией, которые работают в полном соответствии с российским законодательством.