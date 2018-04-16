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Экс-игрок сборной России: «Локомотив» на 90% уже чемпион
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Экс-игрок сборной России: «Локомотив» на 90% уже чемпион 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко в интервью "Газете.Ru" оценил шансы "Спартака" в борьбе с «Локомотивом» за золотые медали чемпионата России.
"90% вероятности, что «Локомотив» уже чемпион. Почему не 100%? Потому что им еще предстоит встретиться с "Зенитом" и «Краснодаром».
Но «железнодорожники», мне кажется, уже не упустят победу в РФПЛ", — заявил эксперт.
Деменко также выразил мнение по поводу первого поражения «Спартака» за последние восемь месяцев.
"По поводу «Спартака», честно, мне непонятно, почему они проиграли «Уралу». Красно-белые прекрасно понимали, что отступать нельзя. Возможно, ребята в какой-то момент «посыпались» из-за того, что нужно обязательно брать очки в каждой игре.
Может, действительно на «Урал» так повлиял новый стадион и мощная поддержка болельщиков? По игре «Урал» был гораздо интереснее и, честно сказать, он заслуженно победил", — подчеркнул спортсмен.
Полный текст интервью бывшего игрока сборной России можно прочитать здесь.
Ранее бывший генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев сравнил результаты «Динамо» с российским рублем.
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