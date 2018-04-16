Экс-игрок сборной России: «Локомотив» на 90% уже чемпион

"90% вероятности, что «Локомотив» уже чемпион. Почему не 100%? Потому что им еще предстоит встретиться с "Зенитом" и «Краснодаром».

Но «железнодорожники», мне кажется, уже не упустят победу в РФПЛ", — заявил эксперт.

Деменко также выразил мнение по поводу первого поражения «Спартака» за последние восемь месяцев.

"По поводу «Спартака», честно, мне непонятно, почему они проиграли «Уралу». Красно-белые прекрасно понимали, что отступать нельзя. Возможно, ребята в какой-то момент «посыпались» из-за того, что нужно обязательно брать очки в каждой игре.

Может, действительно на «Урал» так повлиял новый стадион и мощная поддержка болельщиков? По игре «Урал» был гораздо интереснее и, честно сказать, он заслуженно победил", — подчеркнул спортсмен.

Полный текст интервью бывшего игрока сборной России можно прочитать здесь.