Ярославский депутат растоптал свой iPad, чтобы показать готовность отказаться от всего американского

По его словам, единственная американская вещь, которую он у себя обнаружил, это iPad, его депутат и уничтожил. «Только когда мы — члены „Единой России“ будем делать какие-то не очень приятные для себя вещи, лишать самих себя чего-то, мы можем и имеем право, как партия, запрещать что-то другим людям. Иначе просто будет нечестно», — отметил Петровский.