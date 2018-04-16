Где, когда и как можно будет принять участие в «Майской прогулке — 2018»?

В столице Урала открыта регистрация на участия в традиционной акции здорового образа жизни — «Майская прогулка 2018». Как стать участником мероприятия, какую дистанцию предстоит пройти и во сколько это обойдется — разбирается «АиФ-Урал»

Когда пройдет «Майская прогулка» в 2018 году?

В этом году «Майская прогулка» пройдет в юбилейный 35-й по счету раз и состоится она 20 мая 2018 года. Старт на разных маршрутах состоится в 7, 8 и 10 часов утра. А финишировать все участники должны до 9 часов вечера.

Как стать участником?

Для того, чтобы принять участие в «Майской прогулке» вам необходимо зарегистрироваться на официальном сайте мероприятия. Однако для тех, кто регистрировался в прошлые годы, регистрация необязательна. При регистрации нужно обязательно указать ваши данные: ФИО, дату рождения, пол, место работы или учебы, номер телефона, домашний адрес и e-mail.

Предварительная регистрация участников завершится 19 мая 2018 года. При этом, как отмечают организаторы, электронная регистрация — необязательная процедура. Анкету можно будет и на старте акции. Правда, придется постоять в очереди.

Какие дистанции предлагают организаторы?

Участникам предлагается три маршрута с дистанциями 18, 35 и 50 километров. Старт и финиш будет происходит в одном и том же месте — главное здание УрФУ (проспект Мира, 19).

Маршрут на 18 км пройдет по периметру озера Шарташ. Маршруты на 30 и 50 км пройдут вдоль южного берега Шарташа к технопарку «Университетский», через микрорайон Компрессорный, лесопарк Лесоводов России, ЦПКиО Маяковского. Маршрут на 50 км продолжится через микрорайон Химмаш.

Сколько стоит участие в «Майской прогулке»?

На предварительном этапе регистрации стоимость участия в «Майской прогулке» обойдется дешевле, чем оплачивать на месте старта. «При оплате онлайн до 1 мая стартовый взнос составляет 200 рублей. При оплате онлайн до 10 мая стартовый взнос составляет 250 рублей. При оплате на старте — 300 рублей», — отмечают организаторы.

Что нужно знать перед тем, как принять участие?

Организаторы настоятельно советуют участникам «Майской прогулки» быть предельно внимательными на дорогах в пути, двигаться по левой стороны дороги при отсутствии тротуаров и делать отметки на контрольных пунктах дистанции. А также не пить в пути много воды (она увеличивает потливость и нагрузку на сердце) и главное — не мусорить.

«Если вы решили сойти с дистанции, то пожалуйста, сделайте это на одном из контрольных пунктов или сообщите об этом по телефону на финиш», — просят организаторы «Майской прогулки».

И не забывайте про клещей — обезопасьте себя.

Что еще интересно произойдет на «Майской прогулке»?

На одном из контрольных пунктов «Майской прогулки» вы получите возможность сдать нормы ГТО при желании. А на финише получите знак победителя и на память карту участника «Майской прогулки».

Приятной прогулки!