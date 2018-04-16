Ещё
«Представьте себе инфаркты у ФИФА, когда медведь Тима откроет ЧМ-2018». Мир обсуждает медведя из Пятигорска
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Представьте себе инфаркты у ФИФА, когда медведь Тима откроет ЧМ-2018». Мир обсуждает медведя из Пятигорска 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Авторитетный футбольный журнал Four Four Two опубликовал заметку о медведе по кличке Тима, который открыл матч 27-го тура ПФЛ между «Машуком» и «Ангуштом» (0:3). Животное передало мяч судье, похлопало зрителям и покинуло пределы стадиона в Пятигорске. Four Four Two выпустил материал с заголовком «В России медведь Тима помог открыть матч третьего дивизиона».
— Диктор на стадионе пошутил, что Тим откроет чемпионат мира-2018. Представьте себе инфаркты в штаб-квартире ФИФА прежде, чем пушистый ассистент попытается разогреть толпу несколькими хлопками, — говорится в тексте материала Four Four Two.
Спорт-Экспресс: последние новости
Источник: ФИФА завела дело по итогам матча Россия - Франция из-за проявления расизма РФПЛ представила рабочий вариант нового логотипа Салах опередил Роналду в споре за звание автора лучшего гола 1/4 финала Лиги чемпионов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин на грани катастрофы52
Роналду сделал откровенное признание о личной жизни7
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым22
Российскую чемпионку признали лучшей
Футболист рискнул собственной головой ради мяча
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение