«Представьте себе инфаркты у ФИФА, когда медведь Тима откроет ЧМ-2018». Мир обсуждает медведя из Пятигорска

Авторитетный футбольный журнал Four Four Two опубликовал заметку о медведе по кличке Тима, который открыл матч 27-го тура ПФЛ между «Машуком» и «Ангуштом» (0:3). Животное передало мяч судье, похлопало зрителям и покинуло пределы стадиона в Пятигорске. Four Four Two выпустил материал с заголовком «В России медведь Тима помог открыть матч третьего дивизиона».

— Диктор на стадионе пошутил, что Тим откроет чемпионат мира-2018. Представьте себе инфаркты в штаб-квартире ФИФА прежде, чем пушистый ассистент попытается разогреть толпу несколькими хлопками, — говорится в тексте материала Four Four Two.