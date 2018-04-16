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Под Волгоградом начался конкурс военных комендатур ЮВО «Страж порядка»
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Под Волгоградом начался конкурс военных комендатур ЮВО «Страж порядка» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Состязания, которые продлятся до 28 апреля, включают 3 основных этапа: «Огневой», «Гонка патрульного наряда», «Командная гонка». В них принимают участие 12 команд по 5 человек в каждой.
На полигоне «Прудбой» под Волгоградом стартовал окружной этап Южного военного округа (ЮВО) международного конкурса «Страж порядка».
В конкурсе принимают участие 12 команд по 5 человек в каждой от военных комендатур ЮВО.
Состязания, которые продлятся до 28 апреля, включают 3 этапа: «Огневой», «Гонка патрульного наряда», «Командная гонка».
Также в ходе соревнований военным полицейским предстоит выполнить нормативы по надеванию средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения, переноске раненого, упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова АК-74 и по метанию гранаты.
Команда, сформированная из лучших военных полицейских, представит округ на Всеармейских соревнованиях, которые пройдут в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» и на полигоне Алабино (Московская обл.).
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