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Источник: ФИФА завела дело по итогам матча Россия — Франция
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Источник: ФИФА завела дело по итогам матча Россия — Франция 

Спорт-Экспресс 54 минуты назад
Фото: Спорт-Экспресс
ФИФА собирает информацию о матче сборных России и Франции
ФИФА завел дело против России из-за обезьяньих выкриков с трибун во время контрольного матча против Франции (1:3), утверждает телеграм-канал «Мутко против».
Сначала на расистские выкрики пожаловался полузащитник французов Поль Погба, позже — еще и нападающий Усман Дембеле. Сразу после матча ФИФА начала проверку.
Как отмечается, чем дело закончится — пока неизвестно, однако решение может быть жестким. В доказательство французы предоставили в ФИФА кусок из трансляции матча Россия — Франция, на котором хорошо слышно уханье фанатов.
Россия — Франция: уханье в адрес Погба (видео) // Погба ухали? Главное по теме
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