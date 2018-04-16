Источник: ФИФА завела дело по итогам матча Россия — Франция

ФИФА собирает информацию о матче сборных России и Франции

ФИФА завел дело против России из-за обезьяньих выкриков с трибун во время контрольного матча против Франции (1:3), утверждает телеграм-канал «Мутко против».

Сначала на расистские выкрики пожаловался полузащитник французов Поль Погба , позже — еще и нападающий Усман Дембеле . Сразу после матча ФИФА начала проверку.

Как отмечается, чем дело закончится — пока неизвестно, однако решение может быть жестким. В доказательство французы предоставили в ФИФА кусок из трансляции матча Россия — Франция, на котором хорошо слышно уханье фанатов.

Россия — Франция: уханье в адрес Погба (видео) // Погба ухали? Главное по теме