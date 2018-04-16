Секу Конде: «Амкар» дал мне 70% школы

«Амкар» очень мне помог. Здесь хорошие тренеры, много тактики. В Украине я был ещё молодой и играл за дубль. А здесь сильный чемпионат — я играл против хороших команд: ЦСКА, «Зенита» , «Локомотива», «Рубина». Можно сказать, «Амкар» мне дал 70% школы.

Гаджиев дал мне 90% и в жизни, и в игре. 100% — это уже Месси и Роналду. Я очень ему благодарен, всегда говорил ему «спасибо». И Горан Алексич, и Вадим Евсеев мне тоже много дали. «Амкар» сильно мне помог в карьере», — цитирует Конде пресс-служба «Амкара».

На счету 24-летнего гвинейского футболиста в текущем сезоне 21 матч в РФПЛ.