В Приэльбрусье пройдёт забег Elbrus World Race

В этом году в рамках Elbrus World Race будут представлены пять дистанций на выбор: Elbrus8 — 8 км, Elbrus Trail — 34 км, Elbrus Mountain Marathon — 46 км, Elbrus Mountain Ultra — 59 км, Elbrus Mountain 50M — 77 км.

Вечером 3 августа в посёлке Верхний Баксан стартует Elbrus Mountain 50M, на прохождение дистанции отведено 33 часа. Главное отличие от прошлогоднего забега, кроме уменьшенной дистанции, — одиночное участие. В прошлом году бежать основную дистанцию можно было только в команде. Набор высоты на Elbrus Mountain 50M составит 6 390 метров. Финишёры этой дистанции получат по пять баллов Международной ассоциации трейлраннинга ITRA. Фото: elbrusworldrace.com Фото: elbrusworldrace.com Фото: elbrusworldrace.com Фото: elbrusworldrace.com Фото: elbrusworldrace.com Утром 4 августа стартуют остальные четыре забега. В Elbrus8 можно принимать участие с 10 лет (до 18 лет — с письменного разрешения родителей).

В Elbrus World Race 2018 примут участие 1 100 бегунов. Высокий уровень организации и сложный рельеф Приэльбрусья трассы привлекают спортсменов со всего мира. Узнать подробности и зарегистрироваться на забеги можно здесь. Статьи по теме Куда ехать на майские праздники: гид по фестивалю бега ROSA RUN В Зеленограде пройдёт забег «Кросс Спутник» В Никола-Ленивце пройдёт забег Sport-Marafon Trail В Коломенском пройдёт юбилейный фестиваль «Reebok. Стань человеком»

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