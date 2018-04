Ветер вырвал из рук британского грабителя украденные деньги. Видео

Курьезный инцидент произошел в британском Дройсленде. Ветер вырвал из рук грабителя только что украденные им деньги. Бандит решил не собирать купюры, он скрылся, сообщает британская телерадиокомпания BBC

Запечатленный на опубликованных ниже кадрах преступник вместе с напарником ограбили туристическое агенство. Мужчина попытался скрыться, спрятав добычу под одеждой. У него ничего не вышло.

When a gust of wind intervenes in a robbery https://t.co/ursHH8vvQg pic.twitter.com/5jI70YUptW

— BBC News (UK) (@BBCNews) 15 апреля 2018 г.

Скрывшегося практически ни с чем грабителя ищет полиция.