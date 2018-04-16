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Ветер вырвал из рук британского грабителя украденные деньги. Видео
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Ветер вырвал из рук британского грабителя украденные деньги. Видео 

Вести.Ru 59 минут назад
Курьезный инцидент произошел в британском Дройсленде. Ветер вырвал из рук грабителя только что украденные им деньги. Бандит решил не собирать купюры, он скрылся, сообщает британская телерадиокомпания BBC.
Запечатленный на опубликованных ниже кадрах преступник вместе с напарником ограбили туристическое агенство. Мужчина попытался скрыться, спрятав добычу под одеждой. У него ничего не вышло.
When a gust of wind intervenes in a robbery https://t.co/ursHH8vvQg pic.twitter.com/5jI70YUptW
— BBC News (UK) (@BBCNews) 15 апреля 2018 г.
Скрывшегося практически ни с чем грабителя ищет полиция.
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