Семиклассница из гимназии № 45 победила в городском конкурсе «История семьи в истории России»

Стали известны результаты городского конкурса «История семьи в истории России» — его победительницей стала ученица отделения надобного обучения гимназии № 45 Алевтина Славгородская.

Алевтина представила на конкурс замечательную, содержательную работу, которую по достоинству оценили члены жюри конкурса. Следует также отметить, что победа девочки является результатом очень большой и ответственной работы. Многие материалы пришлось искать в государственных архивах, ей помогали родственники. Так, были найдены фотографии прапрадедушки, родившегося в 1872 году.