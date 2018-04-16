Ещё
В клубе «Атом» прочтут лекцию о современных технологиях
Далее:
Читайте также:
Ещё

В клубе «Атом» прочтут лекцию о современных технологиях 

Управа района Хорошево-Мневники 56 минут назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
В клубе «Атом» Хорошево-Мневников состоится лекция «Современные технологии вокруг человека».
— 21 век называют информационным веком. Как не утонуть в потоке информации? Как сориентироваться в огромном
количестве технических устройств и мобильных приложений? Как выбрать подходящие для себя и применить на практике? Об этом расскажет учитель технологии школы № 138, руководитель кружка робототехники нашего клуба Мария Шабанова, — сообщили в пресс-службе клуба «Атом».
Всех желающих ждут в четверг, 26 апреля, в 16.00. Клуб «Атом» находится по адресу улица Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 2. Вход свободный. (ео)
Управа района Хорошево-Мневники: последние новости
Школьникам из Хорошево-Мневников расскажут о русских воинах 16 века В Хорошево-Мневниках подвели итоги окружных соревнований по шашкам В Хорошево-Мневниках организуют детский турнир по настольному теннису
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин на грани катастрофы52
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым22
Роналду сделал откровенное признание о личной жизни7
Российскую чемпионку признали лучшей
Футболист рискнул собственной головой ради мяча
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение