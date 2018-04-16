В клубе «Атом» прочтут лекцию о современных технологиях

В клубе «Атом» Хорошево-Мневников состоится лекция «Современные технологии вокруг человека».

— 21 век называют информационным веком. Как не утонуть в потоке информации? Как сориентироваться в огромном

количестве технических устройств и мобильных приложений? Как выбрать подходящие для себя и применить на практике? Об этом расскажет учитель технологии школы № 138, руководитель кружка робототехники нашего клуба Мария Шабанова, — сообщили в пресс-службе клуба «Атом».

Всех желающих ждут в четверг, 26 апреля, в 16.00. Клуб «Атом» находится по адресу улица Маршала Тухачевского, д. 20, корп. 2. Вход свободный. (ео)