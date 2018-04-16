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Более 900 городских волонтеров ежедневно будут работать в Казани во время ЧМ-2018
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Более 900 городских волонтеров ежедневно будут работать в Казани во время ЧМ-2018 

ТАСС 55 минут назад
КАЗАНЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Более 900 волонтеров ежедневно будут помогать в Казани болельщикам во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Исполкома Казани Дамир Фаттахов, выступая на деловом понедельнике.
"Особую атмосферу чемпионата задают городские волонтеры, которым предстоит взаимодействовать с самой многочисленной группой участников турнира — болельщиками. С 11 июня по 15 июля 900 добровольцев ежедневной будут работать на 15 станциях, расположенных на основных маршрутах движения фанатов, у объектов внешнего транспорта, станций метро, на подходах к стадиону «Казань Арена», — сказал он.
Фаттахов добавил, что заявочная компания по выбору городских волонтеров стартовала еще 20 сентября 2016 года, прием заявок завершится 30 апреля 2018 года. «На сегодня получено более 3 тыс. заявок, из которых будут отобраны 1 тыс. лучших волонтеров», — отметил он.
Первый в истории России домашний чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Казань примет шесть игр. На групповом этапе здесь пройдут матчи Франция — Австралия (16 июня), Иран — Испания (20 июня), Польша — Колумбия (24 июня) и Южная Корея — Германия (27 июня), 30 июня состоится матч 1/8 финала, 6 июля — четвертьфинал.
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