Найдите 10 лишних предметов на картинке за минуту

Не секрет, что когда пытаешься заняться несколькими делами одновременно, зачастую не получается ни одно из них. Наше следующее задание покажет, насколько вы способны сосредоточиться на чем-то одном.

Внимательно изучите картинку перед вами. У вас есть около минуты, чтобы найти десять лишних деталей.

Ну как? Проверим?

Самые внимательные должны были обнаружить: 1. череп; 2. зонт; 3. сову; 4. мяч; 5. козу; 6. топор; 7. собаку; 8. льва; 9. змею; 10. револьвер.

Если ваш результат 9 или 10 предметов, то вы зрите в корень.

Пропустили больше? Ничего страшного. Возможно, вам просто нужно как следует отдохнуть.

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