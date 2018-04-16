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Найдите 10 лишних предметов на картинке за минуту
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Найдите 10 лишних предметов на картинке за минуту 

Ридус 52 минуты назад
Фото: Ридус
Не секрет, что когда пытаешься заняться несколькими делами одновременно, зачастую не получается ни одно из них. Наше следующее задание покажет, насколько вы способны сосредоточиться на чем-то одном.
Внимательно изучите картинку перед вами. У вас есть около минуты, чтобы найти десять лишних деталей.
Ну как? Проверим?
Самые внимательные должны были обнаружить: 1. череп; 2. зонт; 3. сову; 4. мяч; 5. козу; 6. топор; 7. собаку; 8. льва; 9. змею; 10. револьвер.
Если ваш результат 9 или 10 предметов, то вы зрите в корень.
Пропустили больше? Ничего страшного. Возможно, вам просто нужно как следует отдохнуть.
Или потренировать внимание на нашей подборке удивительных фотоиллюзий.
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