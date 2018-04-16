«Борьба за внешний облик Сургута напоминает бег по кругу»

«Правила благоустройства города и вообще благоустройство города включает в себя огромное количество факторов и очень много деталей. Мы можем погрязнуть в них. Есть многолетние истории, обстоятельства которых сильно влияют на облик города. Это те же киски, но на них в последнее время повлияли внешние факторы — то же вхождение федеральных сетей сильно уменьшило их количество. До этого была периодическая борьба администрации с этими киосками, их сносили стихийно, потом оставляли в покое. Тенденция есть, а дорожной карты нет.

Возьмем ту же проблему незаконной рекламы в Сургуте. Мы регулярно заслушиваем отчеты о том, что сделано и по какой причине не может быть сделано, а результата нет.

Нужна четкая, понятная, емкая, объемная дорожная карта. Потому что наш город сегодня становится единой рекламной площадью, все заляпано. Световая реклама пошла, которую проецируют на фасады домов без всякого разрешения. Что такое дорожная карта? Есть четкая цель, есть задачи для ее решения, есть ресурсы, которые включают в себя не только финансовые средства, но и необходимые взаимодействия между определенными структурными подразделениями администрации. А пока борьба за внешний облик города напоминает бег по кругу, когда у каждого своя зона ответственности и все кивают друг на друга. Все раскидали и вышло, как у Райкина: „Кто пошил костюм? — Вышли сто человек. — К пуговицам претензии есть? — Нет! А носить невозможно“. Вот так же у нас вышло с незаконной рекламой, с рекламными носителями. Все занимаются своей деятельностью, а результата нет.