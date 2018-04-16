Финляндия может легализовать бордели

Вывести секс-индустрию из подполья предложил председатель молодежного отделения.

Молодежное отделение крупнейшей правительственной партии «Финляндский центр» призвало легализовать бордели, сообщает Фонтанка.ру . По замыслу депутатов такой шаг поможет упорядочить эту сферу и защитить секс-работников.

Председатель молодежного отделения Йянне Каллунки заявил, что Финляндии необходимо вывести секс-индустрию из подполья. Именно отсутствие легализации является причиной преступлений, уверен депутат. Он считает, что закон должен защищать секс-работников, которые могли бы даже организовать свой профсоюз.

В финской НКО Pro-tukipiste поприветствовали инициативу, назвав ее «смелой». При этом правозащитники настаивают, что легализация потребует существенного изменения законодательства.

Кто будет отвечать за безопасность таких учреждений — правительство или муниципалитеты?,

— задается вопросом руководитель Pro-tukipiste Яана Кауппинен.

Вопрос о легализации проституции будет поднят на заседании партии «Центр».