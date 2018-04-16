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Финляндия может легализовать бордели
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Финляндия может легализовать бордели 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Вывести секс-индустрию из подполья предложил председатель молодежного отделения.
Молодежное отделение крупнейшей правительственной партии «Финляндский центр» призвало легализовать бордели, сообщает Фонтанка.ру. По замыслу депутатов такой шаг поможет упорядочить эту сферу и защитить секс-работников.
Председатель молодежного отделения Йянне Каллунки заявил, что Финляндии необходимо вывести секс-индустрию из подполья. Именно отсутствие легализации является причиной преступлений, уверен депутат. Он считает, что закон должен защищать секс-работников, которые могли бы даже организовать свой профсоюз.
В финской НКО Pro-tukipiste поприветствовали инициативу, назвав ее «смелой». При этом правозащитники настаивают, что легализация потребует существенного изменения законодательства.
Кто будет отвечать за безопасность таких учреждений — правительство или муниципалитеты?,
— задается вопросом руководитель Pro-tukipiste Яана Кауппинен.
Вопрос о легализации проституции будет поднят на заседании партии «Центр».
По материалам: ptzgovorit.ru
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