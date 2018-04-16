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Самарские дзюдоистки выиграли медали Кубка Европы
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Самарские дзюдоистки выиграли медали Кубка Европы 

Волга Ньюс 50 минут назад
В составе сборной России боролись и самарские спортсмены. Вита Майданик (Тольятти, тренеры Завьялов П. А., Владыкина О. Н.) и Мария Илюшкина (Самара) тренеры Сараева А. А., Шумилин Ю. С.) возвращаются домой с медалями.
Выступление Виты Майданик в весовой категории 57 кг стало настоящим сюрпризом на татами в Санкт-Петербурге. «Вита была открытием этого турнира, никто не ожидал увидеть ее не то что на высшей ступени пьедестала почета, но и на самом пьедестале. Ведь ее весовая категория была одной из сильнейших по составу, в стартовом протоколе значились призеры Европы и мира», — рассказала старший тренер женской сборной по дзюдо ПФО Анна Сараева.
Самарчанка уверенно обошла всех своих соперниц, не оставив им ни единого шанса. В главных встречах, за выход в финал и в финале, провела удушающий прием. «Это мое первое „золото“ на европейском турнире. Очень хотела выиграть, но не ожидала, что победа будет такой быстрой», — поделилась эмоциями Вита.
Еще одна представительница региона, Мария Илюшкина, стала третьей в весовой категории 52 кг. «На пьедестале почета по соседству с Марией стояла победительница первенства мира. При этом из всех российских спортсменок только Илюшкина смогла завоевать медаль в этом весе», — подчеркнула Сараева. — Огромное спасибо первому тренеру Шумилину Юрию Сергеевичу за помощь в подготовке и оказанное доверие".
Впереди у спортсменок — участие в Кубке Европы до 23 лет в Оренбурге, сообщает министерство спорта Самарской области.
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