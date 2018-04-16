«Зенит» поздравил Юрия Гусакова с днем рождения

Воспитанник школы ЦСКА, до перехода в клуб из Петербурга он выступал за дубль армейцев, костромской «Спартак» и тюменский «Геолог». В 1991-м присоединился к сине-бело-голубым и провел в команде два сезона, приняв участие в 41 матче и забив 7 мячей.

В общей сложности на счету Гусакова — 85 голов в большом футболе. В 1994-м вместе с камышинским «Текстильщиком» он занял 6-е место в чемпионате страны, что позволило клубу из районного центра впервые в истории выйти в еврокубки и дойти до 1/16 финала Кубка УЕФА

С 1997 по 2001 год Гусаков работал в «Зените» администратором, в 2002-м стал начальником команды, в 2004-м перешел в донецкий «Металлург» на должность заместителя технического директора. В 2005-м Юрий Михайлович вернулся в Петербург и спустя год снова приступил к администрированию основного состава.

"Уважаемый Юрий Михайлович! Мы выражаем Вам огромную благодарность за неоценимую пользу, которую Вы приносите команде, и желаем новых успехов вместе с «Зенитом»", — сообщается на официальном сайте клуба.