Ещё
«Зенит» поздравил Юрия Гусакова с днем рождения
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Зенит» поздравил Юрия Гусакова с днем рождения 

Советский спорт 55 минут назад
Воспитанник школы ЦСКА, до перехода в клуб из Петербурга он выступал за дубль армейцев, костромской «Спартак» и тюменский «Геолог». В 1991-м присоединился к сине-бело-голубым и провел в команде два сезона, приняв участие в 41 матче и забив 7 мячей.
В общей сложности на счету Гусакова — 85 голов в большом футболе. В 1994-м вместе с камышинским «Текстильщиком» он занял 6-е место в чемпионате страны, что позволило клубу из районного центра впервые в истории выйти в еврокубки и дойти до 1/16 финала Кубка УЕФА.
С 1997 по 2001 год Гусаков работал в «Зените» администратором, в 2002-м стал начальником команды, в 2004-м перешел в донецкий «Металлург» на должность заместителя технического директора. В 2005-м Юрий Михайлович вернулся в Петербург и спустя год снова приступил к администрированию основного состава.
"Уважаемый Юрий Михайлович! Мы выражаем Вам огромную благодарность за неоценимую пользу, которую Вы приносите команде, и желаем новых успехов вместе с «Зенитом»", — сообщается на официальном сайте клуба.
Советский спорт: последние новости
У полузащитника «Урала» Емельянова диагностировано легкое сотрясение Артур Григорьянц: «Краснодар» не обращался в КДК РФС по поводу Смолова Салах опередил Роналду за звание автора лучшего гола ¼ финала Лиги чемпионов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин на грани катастрофы52
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым22
Роналду сделал откровенное признание о личной жизни7
Российскую чемпионку признали лучшей
Футболист рискнул собственной головой ради мяча
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение