Волонтеров задействовали в организации тестового матча на «Ростов-Арене»

370 волонтеров ЧМ-2018 задействовали в организации первого тестового матча на стадионе «Ростов-Арена».

Как сообщает информационной службы ДГТУ, в организации состоявшегося 15 апреля матча между футбольными клубами «Ростов» и «СКА-Хабаровск» приняли участие 250 добровольцев АНО «Оргкомитет „Россия-2018“ и 120 городских волонтеров из Ростова-на-Дону, прошедших отбор и подготовку.

Они распределяли транспортные потоки, помогали зрителям, командам и представителям СМИ.

»Для нашего волонтерского центра участие в организации тестовых матчей на новом стадионе «Ростов Арена» — это, прежде всего, возможность проверить уровень готовности добровольцев перед проведением ЧМ-2018. Уверена, что опыт, который получат волонтеры на матчах, поможет всей команде эффективно и качественно организоваться в период самого чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России», — отметила Ирина Поркшеян, директор Волонтерского центра ЧМ-2018, созданного на базе Донского государственного технического университета.

Напомним, встреча «Ростова» и «СКА-Хабаровск» завершилась со счетом 2:0 в пользу донского клуба.