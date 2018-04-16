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Монтелла не исключил перехода Лангле из «Севильи» в «Барселону»
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Монтелла не исключил перехода Лангле из «Севильи» в «Барселону» 

SPORT24.ru 45 минут назад
Главный тренер «Севильи» Винченцо Монтелла прокомментировал информацию о возможном переходе защитника команды Клемана Лангле в «Барселону».
«Лангле — чемпион с сильным менталитетом. В будущем он определенно может выступать за «Барселону».
Ротация состава в предстоящем матче с «Депортиво»? Да, будут изменения. Трудно соревноваться в трех турнирах одновременно. Это означает, что вы должны играть три матча в неделю в течение длительного периода, поэтому некоторые игроки должны отдохнуть.
Я не хочу говорить о себе касательно будущего, постоянно анализирую свою работу и стараюсь улучшаться», — приводит слова Монтеллы Football Italia.
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