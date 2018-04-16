Недостроенный спортивный зал хоккейного клуба «Рубин» снесут за семь миллионов 

Долгострой на улице Пржевальского, принадлежащий хоккейному клубу «Рубин», решили разобрать. По результатам проведенной экспертизы незавершенный объект признан аварийным. Эта стройка остановилась очень давно, и за прошедшее время металлоконструкции местами проржавели, где-то срезаны болты. По заключению экспертов, достраивать этот объект нельзя, — рассказали 72.ru в администрации хоккейного клуба «Рубин». Изначально этот объект задумывался, как спортивный зал. Его демонтаж обойдется «Рубину» в 7 миллионов рублей. Разбирать аварийный долгострой будет компания «Стройгрупп». Договор с ней уже подписан, и в ближайшее время на Пржевальского, 50, строение 2 должны начаться работы. Полностью разобрать недостроенный спортивный зал и восстановить на площадке благоустройство подрядчик должен до 9 сентября 2018 года. Дальнейшая судьба этого участка пока неизвестна. Конкретных планов у администрации «Рубина» еще нет. Но если появятся средства, здесь вновь, скорее всего, начнется строительство спортивного объекта.