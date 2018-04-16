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Недостроенный спортивный зал хоккейного клуба «Рубин» снесут за семь миллионов
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Недостроенный спортивный зал хоккейного клуба «Рубин» снесут за семь миллионов 

72.ru 46 минут назад
Фото: 72.ru
Долгострой на улице Пржевальского, принадлежащий хоккейному клубу «Рубин», решили разобрать. По результатам проведенной экспертизы незавершенный объект признан аварийным. Эта стройка остановилась очень давно, и за прошедшее время металлоконструкции местами проржавели, где-то срезаны болты. По заключению экспертов, достраивать этот объект нельзя, — рассказали 72.ru в администрации хоккейного клуба «Рубин». Изначально этот объект задумывался, как спортивный зал. Его демонтаж обойдется «Рубину» в 7 миллионов рублей. Разбирать аварийный долгострой будет компания «Стройгрупп». Договор с ней уже подписан, и в ближайшее время на Пржевальского, 50, строение 2 должны начаться работы. Полностью разобрать недостроенный спортивный зал и восстановить на площадке благоустройство подрядчик должен до 9 сентября 2018 года. Дальнейшая судьба этого участка пока неизвестна. Конкретных планов у администрации «Рубина» еще нет. Но если появятся средства, здесь вновь, скорее всего, начнется строительство спортивного объекта.
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