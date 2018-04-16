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Ули Хенесс: В лице Вагнера «Бавария» получила форварда, который может заменить Левандовски
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Ули Хенесс: В лице Вагнера «Бавария» получила форварда, который может заменить Левандовски 

Советский спорт 43 минуты назад
— Мы хотели заполучить футболиста, который сможет заменить Роберта Левандовски, если он травмируется или будет чувствовать усталость. Вагнер как раз это и делает. У него отличный характер. Его соперникам приходится непросто, — заявил Хенесс.
Сандро Вагнер забил два мяча в ворота «Боруссии» из Менхенгладбаха 14 апреля (5:1).
— Он замечательно интегрировался, всегда предельно мотивирован на тренировках и старается постоянно прогрессировать. С момента перехода в «Баварию» ему удался большой рывок в развитии, — подчеркнул главный тренер мюнхенцев Юпп Хайнкес.
В 29 лет Вагнер дебютировал в сборной Германии, а всего несколько месяцев спустя имеет шанс дебютировать на чемпионате мира. В прошлом году Вагнер стал обладателем Кубка конфедераций.
Сандро вернулся в «Баварию» минувшей зимой. Ранее он защищал цвета «Хоффенхайма».
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