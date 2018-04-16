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Песков выразил надежду на налаживание отношений с Вашингтоном
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Песков выразил надежду на налаживание отношений с Вашингтоном 

Газета.Ru 46 минут назад
Официальный представитель президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что Россия и США наладят отношения, несмотря на урон, который наносится американской администрацией, передает РИА «Новости».
"Надеемся, что со временем, когда определятся по внутренним вопросам американские коллеги, какое-то общение начнется. Несмотря на, скажем так, весь урон построенным отношениям, которые сейчас наносятся из Вашингтона", — сказал Песков.
Ранее Песков ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Трампа.
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