Ещё
Жители округа приняли участие в состязаниях по городошному спорту в парке имени Воровского
Далее:
Читайте также:
Ещё

Жители округа приняли участие в состязаниях по городошному спорту в парке имени Воровского 

Управа района Войковский 39 минут назад
Фото: Управа района Войковский
В парке имени Воровского прошли Окружные соревнования по городошному спорту в рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор». Подробности сообщил представитель организатора — Центра физической культуры и спорта САО.
— В соревнованиях приняли участие сборные команды районов Северного административного округа: юноши и девушки в возрастной категории до 17 лет. В состав каждой из команд входило пять человек. Все участники играли с расстояния не ближе 6,5 метров. У каждой команды было право затратить не более 30 бит на выбивание 10 фигур, — пояснили в ЦФКиС.
Первое место в состязаниях занял Дмитровский район, серебро — у Бегового, а замкнул тройку лидеров Головинский. (ео)
Управа района Войковский: последние новости
Юные жители Войковского успешно справились с испытаниями олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы» Матчи чемпионата России по водному поло пройдут на Ленинградке Юные спортсмены из Войковского привезли медали с чемпионата России по спочану
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Овечкин на грани катастрофы52
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым22
Роналду сделал откровенное признание о личной жизни7
Российскую чемпионку признали лучшей
Футболист рискнул собственной головой ради мяча
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение