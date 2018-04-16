Жители округа приняли участие в состязаниях по городошному спорту в парке имени Воровского

В парке имени Воровского прошли Окружные соревнования по городошному спорту в рамках спартакиады «Московский двор — спортивный двор». Подробности сообщил представитель организатора — Центра физической культуры и спорта САО.

— В соревнованиях приняли участие сборные команды районов Северного административного округа: юноши и девушки в возрастной категории до 17 лет. В состав каждой из команд входило пять человек. Все участники играли с расстояния не ближе 6,5 метров. У каждой команды было право затратить не более 30 бит на выбивание 10 фигур, — пояснили в ЦФКиС.

Первое место в состязаниях занял Дмитровский район, серебро — у Бегового, а замкнул тройку лидеров Головинский. (ео)