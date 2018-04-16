В Instagram опубликовали ВИДЕО, в котором пьяная москвичка избивает трехмесячную дочь в злобе на ее отца

В соцсети Instagram в интернете обнародовали шокирующую видеозапись избиения девочки-младенца ее матерью. По предварительным данным, побои ребенку нанесла жительница Москвы, находившаяся в алкогольном опьянении и вымещавшая злобу на семейные неурядицы и агрессию со стороны биологического отца пострадавшей девочки.

Ролик с избиением трехмесячной девочки опубликовала подруга предполагаемой садистки, которая она отправила видео по ошибке. Женщина также передала информацию об истязании малышки в органы опеки, пишет

Кадры с избиением девочки, лежащей в кроватке, были опубликованы 15 апреля в группе «Яжемать» в Instagram. Однако администрация соцсети удалила пост, поэтому на следующий день он был продублирован со смазанным крупными пикселями изображением. Оригинальный звук при этом

сохранен

(Осторожно! Нецензурная лексика!). Судя по монологу женщины, она вымещала злобу за насилие со стороны мужа. «Папа твой меня за шею брал. Я твоему папе не могу так ответить… физически. Понимаешь? — с этими словами родительница перевернула дочь, лежавшую в кроватке, на живот и с силой схватила ее сзади за шею, после чего начала трясти малышку. Девочка заплакала.

»Больно, да? Мне так же было больно", — добавила мучительница. Крики ребенка привели ее в еще большую ярость.

"Что ты орешь, *** (блин)? Твой папа на меня орал во время беременности? — слышен голос молодой матери за кадром. — Да хоть заорись, ***. Тварина! Ненавижу тебя, что ты вообще родилась и мешаешь мне жить, тварь *** (проклятая). Лучше бы я сделала вовремя аборт! Всю жизнь ты это будешь слышать из-за своего папаши, ***. Потому что никто, *** (нафиг), мне с тобой не помогает, сука, ***.

Под конец монолога девочку стали бить. Видео без цензуры опубликовало информагентство «В городе N». Судя по голосу женщины-оператора, в тот момент она была пьяна.

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В данный момент пострадавшая девочка находится с отцом, и сейчас с ней все в порядке, утверждает Life.

В комментариях к видео также сказано, что именно отец девочки настоял на ее рождении, однако потом якобы «скинул всю ответственность» в вопросе воспитания ребенка на супругу под предлогом необходимости работать.

Между тем снявшая ролик москвичка угрожает засудить тех, кто выложил жуткое видео в Сеть. «Вы мне будете моральную компенсацию выплачивать. У вас есть сутки, чтобы одуматься», — написала она своим подругам в ультимативной форме.

Публикация ролика вызвала волну ненависти, направленную на молодую мать. Многие тоже решили выместить на ней свою злобу, хотя бы в форме виртуальных проклятий и оскорблений. «Иди убейся об стену, сука конченая», — написал один комментатор. А другой посоветовал «сжигать таких живьем».

Еще один пользователь посетовал, что «таких мамаш миллионы».

Добавим, 15 апреля стало известно о транспортировке из Екатеринбурга в Анапу девочки, которой родительница в сентябре 2015 года в Ревде откусила губу. Садистка также съела часть носа избитой шестилетней дочери. Расправа произошла при попытке успокоить плачущего ребенка.

Суд приговорил 36-летнюю ревдинку к четырем годам колонии общего режима . Пострадавшую девочку поместили в екатеринбургский интернат, однако теперь ее отправили в приемную семью на черноморский курорт. В Анапу пострадавшую доставил спецборт МЧС , пишет

Ura.ru