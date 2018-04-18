Ещё
Более 20 отелей Москвы оштрафованы за завышение цены во время чемпионата мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

Более 20 отелей Москвы оштрафованы за завышение цены во время чемпионата мира 

Газета.Ru 1 час назад
Роспотребнадзор выставил штрафы более 20 отелям Москвы за завышение цены в дни проведения чемпионата мира по футболу — 2018, сообщает ТАСС.
Более 20 московских гостиниц были оштрафованы на сумму 860 тыс. рублей за завышенные цен в период проведения ЧМ-2018. Если отель не посчитает нужным изменить свою ценовую политику, то дело может дойти до дисквалификации ответственных лиц.
В Роспотребнадзор сообщили о 66 случаях нарушений, поэтому ожидается увеличение количества штрафов.
Кроме того, сейчас в ведомство было направлено еще семь подобных случаев, трем из которых уже высказывали предупреждения.
Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор выявил 561 случай завышения цен на гостиничное обслуживание перед ЧМ-2018.
Газета.Ru: последние новости
Захарова: ОЗХО "подписалась" под уничтожением химоружия в Сирии Бывший премьер Великобритании назвал коррупцию причиной проведения ЧМ в России Женская футбольная аудитория подала 25% заявок на получение Fan ID для ЧМ-2018
 Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это все коррупция»: Кэмерон против ЧМ в России
Овечкин повторил рекорд «Вашингтона»
Мамиашвили приветствует решение украинских борцов
Названы причины отказа Усика от поединка в России4
WADA решило «добить» Россию96
Видео
03:14
Овечкин на грани катастрофы
Хоккей
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
00:21
Винер-Усманова учила Мамун спать с любимым
Летние виды спорта Футбол
00:41
Украинские футболистки передрались на поле
Футбол
00:48
Россиянин забросил шайбу с отрицательного угла
Хоккей
00:32
Петуха кинули в тренера футбольного клуба
Футбол
00:45
Хоккеист защитил ворота собственным лицом
Хоккей
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
00:46
Ковальчук дал совет по курсу рубля
Хоккей Прочее
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение