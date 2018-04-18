Более 20 отелей Москвы оштрафованы за завышение цены во время чемпионата мира

Роспотребнадзор выставил штрафы более 20 отелям Москвы за завышение цены в дни проведения чемпионата мира по футболу — 2018, сообщает ТАСС

Более 20 московских гостиниц были оштрафованы на сумму 860 тыс. рублей за завышенные цен в период проведения ЧМ-2018. Если отель не посчитает нужным изменить свою ценовую политику, то дело может дойти до дисквалификации ответственных лиц.

В Роспотребнадзор сообщили о 66 случаях нарушений, поэтому ожидается увеличение количества штрафов.

Кроме того, сейчас в ведомство было направлено еще семь подобных случаев, трем из которых уже высказывали предупреждения.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор выявил 561 случай завышения цен на гостиничное обслуживание перед ЧМ-2018.