Роспотребнадзор консультирует нижегородцев по вопросам Чемпионата мира по футболу

Порядка 210 обращений потребителей поступило от потребителей с начала работы «горячей» линии в рамках Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Всем потребителям даны необходимые разъяснения по вопросам продажи товаров с символикой FIFA, стоимости гостиничных услуг в соответствии с действующим законодательством, а также предложена помощь в разрешении спорных ситуаций с хозяйствующими субъектами, в том числе в судебном порядке.

В случае обнаружения нарушений, связанных с завышением цен на гостиничное обслуживание или с наличием в обороте продукции с незаконным использованием символики FIFA, или незаконной продажей входных билетов на матчи чемпионата, просьба сообщить об этом в Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области по адресу: г. Н. Новгород, ул. Тургенева,1 либо направить электронное обращение по адресу: 52.rospotrebnadzor.ru Бесплатную консультацию можно получить по телефонам «горячей линии» Управления: 432-87-67, 438-09-42, 436-74-69, 438-08-72, 438-06-14, 89101367703, а также в консультационном центре для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» 437-08-70, 213-82-84.

Кроме того, в Нижегородской области реализуется «пилотный» проект по консультированию потребителей через МФЦ. У потребителей есть возможность получить консультацию по выше перечисленных вопросам в МФЦ Нижегородской области:

Консультации проводятся каждую среду по адресам:

— г. Н. Новгород, Нижегородский район, ул. Славянская д.25, с 14:00 до 20:00 — г. Н. Новгород, Канавинский район, ул. Литвинова д.12 /26, с 14:00 до 20:00 — г. Дзержинск, ул. Гастелло 11/ 25, с 10:00 до 18:00 -г. Павлово ул. Нижегородская д.12 с 14:00 до 17:00 — г. Городец, ул. Пролетарская д.15 с 14.00 до 16.00 — г. Выкса, Красная площадь, д.1 с 15.00 до 18.00 Каждый вторник в г. Арзамас ул. Кирова д.27 с 9.00 до 12.00