Роспотребнадзор за неделю наложил на гостиницы штрафов на 7 млн рублей

В рамках проверок необоснованного завышения цен на гостиницы, которые проводятся в преддверии чемпионата мира по футболу, Роспотребнадзор выявил около 600 случаев нарушений. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

При этом только за неделю было выявлено 30 случаев необоснованного завышения цен на гостиничные услуги и 135 фактов отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации. Совокупная сумма наложенных административных штрафов выросла по отношению к прошлой неделе и составила почти 7 миллионов рублей.

Как отмечают в ведомстве, всего было проведено 1270 внеплановых проверок, а по фактам выявленных противоправных действий возбуждено в общей сложности 1558 дел об административных правонарушениях.

Напомним, что чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России в период с 14 июня по 15 июля этого года.