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Семак раскрыл Сысуева в роли ложного форварда! 5 лучших игроков 26-го тура РФПЛ
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Семак раскрыл Сысуева в роли ложного форварда! 5 лучших игроков 26-го тура РФПЛ 

SovSport.Ru 2 часа назад
Фото: Карельские вести
5. Виктор КЛАССОН, полузащитник
Команда: «Краснодар»
Чем запомнился: открыл счет в матче с «Арсеналом» (3:0).
Игорь Шалимов использовал Виктора Классон на позиции крайнего полузащитника, позволяя ему постоянно включаться в центр атаки. Мурад Мусаев в матче с «Арсеналом» поставил шведа в центр полузащиты в схеме 4-3-3. И тоже позволил включаться в атаку. Решение себя оправдало.
Уже на 4-й минуте Классон забил самый красивый гол тура, замкнув подачу Рамиреса ударом в одно касание с линии штрафной.
Впоследствии скандинав несколько раз предлагал себя партнерам в опасных зонах, после чего адресовал мяч атакующим футболистам. За матч Классон нанес один удар и дважды вывел на ударную позицию партнеров. Хорошие цифры, если учесть, что главными лицами в атаке «быков» были игроки атакующей тройки (Вандерсон, Смолов и Жоаозиньо), а также крайние защитники (Петров и Рамирес).
Для игрока центра поля Классон показал хорошую точность передач — 87%. Умение не терять мяч здесь важно, потому что именно из центральной зоны легче всего организовать контратаку.
4. Джефферсон ФАРФАН
Команда: «Локомотив»
Чем запомнился: забил гол и исполнил голевой пас в дерби с «Динамо» (4:0).
Забив мяч в ворота «Динамо», Фарфан довел свой бомбардирский счет до десяти голов. Таких игроков всего четыре. В эту группу также входят Александр Кокорин (10), Федор Смолов (12) и Квинси Промес (14). При этом только перуанец и зенитовец все мячи забили с игры.
Ворота «Динамо» Фарфан поразил со штрафного. Шанс отличиться подобным образом в нынешнем чемпионате России он получил впервые. И блестяще использовал: перекинул стенку, послав мяч рядом со штангой.
За игру перуанец нанес четыре удара и создал два шанса партнерам. Действуя на позицию второго нападающего, Джефферсон ускорялся за спины защитникам. В одной из таких атак он заработал пенальти, подставившись под фол Шунина.
3. Кристиан НОБОА, полузащитник
Команда: «Рубин»
Чем запомнился: выполнил две голевые передачи в игре с «Амкаром» (3:0).
В гостевом матче с «Амкаром» опорник «Рубина» сделал две голевые передачи — с игры и со штрафного. Оба раза мяч в сетку ворот отправлял Сердар Азмун.
По данным WhoScored.com, Нобоа стал самым пасующим футболистом уик-энда в чемпионате России — в активе эквадорца 93 передачи. Их точность составила 84%. С трех передач южноамериканца его партнеры угрожали воротам.
2. Дмитрий СЫСУЕВ, нападающий
Команда: «Уфа»
Чем запомнился: забил гол в ворота ЦСКА (1:1).
Против армейцев Сысуев играл роль ложной девятки — будучи нападающим, не действовал в линии защитников, а совершал много перемещений. И забил подобным образом единственный мяч хозяев: получив мяч между линиями соперника, футболист сыграл в стенку с Дмитрием Живоглядов, вышел один на один с Игорем Акинфеевым и послал мяч мимо вратаря.
Благодаря вездесущности Сысуева «Уфа» создала сразу несколько опасных моментов: трижды Дмитрий бил сам, столько же раз выводил на удар партнеров. Сразу два шанса для взятия ворот было у Живоглядова.
За матч Сысуев выполнил 28 передач — шестой результат среди игроков «Уфы». Даже выставляя его в нападении, Сергей Семак не забывает, что Дмитрий — полузащитник. Очень универсальный.
1. Антон МИРАНЧУК, полузащитник
Команда: «Локомотив»
Чем запомнился: впервые сделал дубль в чемпионате России.
В матче с «Динамо» левый полузащитник «Локомотива» забил два мяча, что ранее в премьер-лиге ему не удавалось. Правда, и возможностей было мало — лишь в этом сезоне Антон стал основным игроком железнодорожников.
Один гол Антон забил ударом со штрафного, другой — с близкого расстояния с игры. Стандарт стоит отдельного внимания: Миранчук проинтуичил, что Антон Шунин может пойти за стенку, и технично пробил во вратарский угол. Так любит делать футболист «Ювентуса» Миралем Пьянич. Потрясает КПД русского полузащитника: за игру он нанес всего два удара!
В активе Миранчука также есть две передачи под ударом партнерам и два заработанных штрафных. Кстати, оба стали голевыми — второй реализовал Фарфан. Есть три участия Антона в результативных атаках!
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