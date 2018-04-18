Руководство «Финикса» ведет работу по поиску нового главного тренера. Как сообщает ESPN, в списке кандидатов оказался экс-тренер «Кливленда» и сборной России Дэвид Блатт, возглавляющий сейчас «Дарюшафаку».
По данным источника, представители «Финикса» провели переговоры с Блаттом. Также они контактировали с бывшим тренером «Орландо» и «Индианы» Фрэнком Фогелем. Интерес «Финикс» проявляет и к помощнику главного тренера «Сан-Антонио» Джеймсу Боррего, экс-тренеру «Мемфиса» Дэвиду Фицдэйлу и Стиву Клиффорду, который работал с «Шарлотт». Также переговоры были проведены с нынешним тренером «Атланты» Майком Буденхольцером, но за его приглашение «Финиксу» придется заплатить немалую компенсацию, поскольку у него есть контракт на два года с «Атлантой».