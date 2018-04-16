Перевертайло: «По отношению к Григоряну все границы нарушены» 

Бывший главный тренер «Уфы» Евгений Перевертайло высказался насчет конфликта болельщиков «Луча-Энергии» с главным тренером Александром Григоряном.
«По отношению к Александру Григоряну все границы нарушены. С чего вся эта история не началась бы — происходит безобразие. Такая публичная и оскорбительная акция неприемлема. Усилия со стороны Александра Григоряна ни к чему не приводят, чтобы успокоить эту волну безумия со стороны, так называемых болельщиков «Луча-Энергии».
Сложно сказать, как ему вести себя в этой ситуации, он молчал и особо не реагировал, но видимо этого недостаточно, раз все это продолжается длительное время. Вообще должны быть какие-то здесь регулирующие действия руководящих органов российского футбола. В первую очередь есть служба безопасности и она находится под регламентом РФС, я думаю, что здесь должны за тренера вступиться и, в общем, таких выходок не должно быть в нашем футболе. Есть цивилизованные методы, встретиться и поговорить с болельщиками.
Такое бывало и в московском «Спартаке», и в ЦСКА. Помнится, даже Слуцкий сталкивался с этим, но это было все как-то мирно и цивилизованно. Но сейчас все грани перешли. Александру Витальевичу желаю терпения, держаться и продолжать дальше работать. Но для меня все это в диковинку», — сказал Перевертайло в беседе с корреспондентом Sport24.ru Араратом Мамбреяном.