Перевертайло: «По отношению к Григоряну все границы нарушены»

«По отношению к Александру Григоряну все границы нарушены. С чего вся эта история не началась бы — происходит безобразие. Такая публичная и оскорбительная акция неприемлема. Усилия со стороны Александра Григоряна ни к чему не приводят, чтобы успокоить эту волну безумия со стороны, так называемых болельщиков «Луча-Энергии».

Сложно сказать, как ему вести себя в этой ситуации, он молчал и особо не реагировал, но видимо этого недостаточно, раз все это продолжается длительное время. Вообще должны быть какие-то здесь регулирующие действия руководящих органов российского футбола. В первую очередь есть служба безопасности и она находится под регламентом РФС , я думаю, что здесь должны за тренера вступиться и, в общем, таких выходок не должно быть в нашем футболе. Есть цивилизованные методы, встретиться и поговорить с болельщиками.